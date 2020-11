Erst Sonne, dann Regen und Gewitter am Sonntag in NRW

Essen (dpa/lnw) - Zunächst Auflockerungen und Sonne, anschließend Regen, Wind und Gewitter: Die Menschen in Nordrhein-Westfalen müssen sich am Sonntag auf wechselhaftes Wetter einstellen. Zu Beginn der Woche sei es dann regnerisch, aber mild, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Samstag in Essen.