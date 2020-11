Thüringer HC verliert Hinspiel gegen Blomberg-Lippe

Bad Langensalza (dpa) - Die Hoffnungen der Handballerinnen des Thüringer HC, im europäischen Wettbewerb zu überwintern, sind drastisch gesunken. Im Hinspiel der dritten Qualifikationsrunde zur European League unterlagen die Thüringerinnen am Samstagabend dem Bundesliga-Rivalen HSG Blomberg-Lippe in heimischer Halle mit 27:31 (14:17). Damit benötigen sie im Rückspiel am kommenden Samstag einen Erfolg mit mindestens vier Toren Abstand, um doch noch die Gruppenphase erreichen zu können. Beste THC-Werferinnen bei der Heimniederlage waren Nina Neidhart und Marketa Jerabkova mit fünf Treffern.

Von dpa