Mehrere Verletzte wegen Kellerbrandes in Mehrfamilienhaus

Neuss (dpa/lnw) - Mehrere Menschen sind wegen eines Feuers im Keller eines Wohnhauses in Neuss verletzt worden. Der Rettungsdienst versorgte 16 Personen, 5 kamen ins Krankenhaus. Vielfach hätten die Bewohner Vergiftungen durch die starke Rauchentwicklung erlitten, teilte die Feuerwehr am Sonntagmorgen mit. Beim Eintreffen der Rettungskräfte waren demnach viele Bewohner in ihren Wohnungen eingeschlossen, einige hatten sich auf die Fenstersimse geflüchtet, um dem Rauch zu entgehen. Die Lage sei teils dramatisch gewesen, hieß es.