Städte- und Gemeindebund: Feuerwerk zu Silvester erlauben

Düsseldorf (dpa/lnw) - Keine großen Silvester-Partys, aber trotzdem Feuerwerk: Der Städte- und Gemeindebund NRW hat sich gegen ein generelles Verbot von Feuerwerken und Böllern zu Silvester ausgesprochen. «Natürlich müssen wir in Corona-Zeiten sehr genau hinschauen, was an Silvester möglich ist», sagte Präsident Roland Schäfer am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. «Große Partys können wir uns aus dem Kopf schlagen, so viel ist sicher. Aber deswegen sollten wir nicht direkt landesweit das Abbrennen von Feuerwerk verbieten.»

Von dpa