Mythico gewinnt Herzog-von-Ratibor-Rennen in Krefeld

Krefeld (dpa/lnw) - Der zwei Jahre alte Hengst Mythico hat das Herzog-von-Ratibor-Rennen auf der Galopprennbahn in Krefeld gewonnen. Der Galopper hat sich damit in die Favoritengruppe für das Deutsche Derby des kommenden Jahres vorgearbeitet. Das Rennen am Sonntag war das letzte Grand-Prix-Rennen der Saison 2020 im deutschen Rennsport.