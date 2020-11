Neuer MSV-Coach optimistisch vor Nachholspiel gegen Halle

Duisburg (dpa/lnw) - Gino Lettieri geht zuversichtlich in sein erstes Spiel als Cheftrainer des MSV Duisburg seit fünf Jahren. «Ich bin überzeugt, das wir alle zusammen aus dieser Lage herauskommen», sagte der 53-Jährige am Sonntagabend, nachdem er seine erste Trainingseinheit beim abstiegsbedrohten Drittligisten geleitet hatte. «Ich habe der Mannschaft gesagt, was ich von ihr erwarte und wie ich mir das vorstelle.»

Von dpa