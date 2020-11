Corona-Neuinfektionen in NRW im Wochenvergleich gesunken

Düsseldorf/Berlin (dpa/lnw) - In Nordrhein-Westfalen haben sich einer Statistik zufolge weniger Menschen mit dem Coronavirus infiziert als zuvor. Das Robert-Koch-Institut gab die Zahl der neuen Corona-Fälle für das Bundesland am Montagmorgen mit 2754 an - das sind 663 weniger als vor einer Woche. Die Zahlen könnten ein Hinweis darauf sein, dass Maßnahmen im Kampf gegen die Pandemie allmählich greifen: Seit zwei Wochen haben Restaurants und Freizeiteinrichtungen geschlossen, der Tourismus liegt auf Eis. Das aktuelle Niveau der Neuinfektionen bleibt mit Blick auf Fallzahlen vergangener Wochen aber noch hoch.