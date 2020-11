Gestaffelter Schulbeginn für leerere Busse in Herne

Herne (dpa/lnw) - Zur Vermeidung voller Schulbusse beginnt der Unterricht an den weiterführenden Schulen in Herne seit Montag zu unterschiedlichen Zeiten. Den Start machen am Morgen die Berufskollegs um 7.30 Uhr. Es folgten die Unterstufen um 8.00 Uhr und schließlich die Mittelstufen um 8.45 Uhr, wie eine Stadtsprecherin sagte. Die Stundenpläne seien entsprechend umorganisiert worden. Alle 17 weiterführenden Schulen im Stadtgebiet machten mit. Die Maßnahme soll dazu beitragen, das Corona-Infektionsrisiko zu senken. Herne gehört zu den Städten mit den NRW-weit höchsten Infektionszahlen. In der 156 000 Einwohner-Stadt gab es in den vergangenen sieben Tagen laut Landeszentrum Gesundheit 292,1 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner.

