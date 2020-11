Bundestagsabgeordneter Marco Bülow tritt in Satirepartei ein

Berlin (dpa) - Der langjährige SPD- und nun fraktionslose Bundestagsabgeordnete Marco Bülow schließt sich der Satirepartei «Die Partei» an. Offiziell zum Mitglied werde er bei einer Aktion an diesem Dienstag vor dem Reichstagsgebäude, sagte Bülow am Montagabend. Martin Sonneborn, Europaabgeordneter und Vorsitzender von «Die Partei», bestätigte am Montag, dass Bülow eintreten werde. Zunächst hatten mehrere Medien darüber berichtet.

Von dpa