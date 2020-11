«Schul-Gipfel» sucht «Plan B» für die Corona-Krise in NRW

Duisburg/Düsseldorf (dpa/lnw) - Bei einem «Schul-Gipfel» wollen SPD und Grüne bessere Lösungen zum Umgang mit der Corona-Pandemie ausloten. Am Dienstag treffen sich auf Einladung der beiden Oppositionsfraktionen Vertreter von Schülern, Lehrern, Schulleitern, Eltern und Kommunen in Duisburg. Den Angaben zufolge haben sich über 160 Teilnehmer von rund 20 Verbänden zu einer Digitalkonferenz angemeldet, die aus Duisburg moderiert wird. Die Ergebnisse sollen von den Fraktionsspitzen gemeinsam mit Schul-Akteuren ausführlich am Mittwoch im Düsseldorfer Landtag vorgestellt werden.