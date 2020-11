Zahl der Toten 2019 in Nordrhein-Westfalen gesunken

Düsseldorf (dpa/lnw) - In Nordrhein-Westfalen sind 2019 etwas weniger Menschen gestorben als im Jahr zuvor. Die Zahl der Todesfälle sank um 4661 auf nun 206 479, wie das Statistische Landesamt am Dienstag mitteilte. Frauen starben im Schnitt in einem Alter von 81,5 Jahren, Männer waren durchschnittlich 76 Jahre alt bei ihrem Tod. Im Vergleich zu 2014 erhöhte sich das durchschnittliche Sterbealter in NRW insgesamt um 0,9 Jahre.

Von dpa