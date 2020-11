15-Jähriger rast in Papas SUV mit 100 durch die 50er Zone

Fahrer und Beifahrer hatten das Auto bereits verlassen und wollten sich noch in einem Gebüsch verstecken. Die Polizisten nahmen den 15-jährigen Fahrer aus Gelsenkirchen in Gewahrsam und stellten den Fahrzeugschlüssel sicher. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Wagen dem Vater des Jugendlichen gehörte. «Der erschien auch am Kontrollort und nahm seinen Sohn in Obhut», teilte die Polizei mit. Dem 15-Jährigen droht jetzt ein Strafverfahren.