Mehr Corona-Fälle in Schulen

In NRW steigt die Zahl der Lehrer und Schüler, die coronabedingt nicht zur Schule gehen, weiterhin stark an. Wie das Schulministerium am Dienstag in Düsseldorf mitteilte, befanden sich am Stichtag 11. November landesweit 73 836 Schüler in Quarantäne. Das sind 3,6 Prozent aller Schüler und knapp 23 000 mehr als in der Woche zuvor.

Bei den Lehrern stieg die Zahl im gleichen Zeitraum von 3500 auf 4702. Das sind drei Prozent aller Pädagogen. Bei 5137 Schülern (0,25 Prozent) und 735 Lehrern (0,5 Prozent) wurden Infektionen nachgewiesen. Neuere Zahlen gibt es nicht. Unklar ist, wie hoch der Anteil der Infektionen ist, die auf den Schulbetrieb zurückzuführen sind.

Präsenzunterricht trotz gestiegenen Infektionszahlen

Im Münsterland nehmen ge­genwärtig 3756 von rund 210 000 Schülern corona­bedingt nicht am Präsenzunterricht teil. 328 haben sich laut Bezirksregierung mit dem Virus infiziert. Bei den Lehrern sind 219 nicht in der Schule, 44 sind infiziert.

Trotz gestiegener Zahlen hält die Landesregierung wei­terhin am Unterricht im Klassenzimmer fest. Laut Verordnung aus dem Schulministerium kann eine Schule derzeit erst dann Distanzunterricht beantragen, wenn alle anderen Maßnahmen aus­geschöpft sind.

Schulgipfel für Hybridunterricht

Die Haltung bleibt allerdings heftig umstritten. Bei einem von ihnen initiierten „Schulgipfel“ suchten SPD und Grüne am Abend den Schulterschluss mit Lehrerverbänden, Elternvertretern und Kommunen für „hybriden Unterricht“. Dabei lernt eine Klassenhälfte digital zu Hause, die andere vor Ort in der Schule, um das Infektionsrisiko zu minimieren.

Der Lehrerverband NRW hält dagegen Präsenzunterricht in voller Klassenstärke für mög­lich, wenn Maskenpflicht gilt und Luftfilter ­laufen. NRW-Familienminister Joachim Stamp (FDP) betonte, Kinderärzte und -psychologen warnten vor einer Teilung der Klassen.