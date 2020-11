BVB II übernimmt Tabellenspitze in der Regionalliga West

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund hat in der Regionalliga West zumindest für einen Tag wieder die Tabellenführung übernommen. Der BVB II gewann am Dienstagabend das Nachholspiel beim SV Lippstadt 08 mit 4:0 (2:0) und steht mit 29 Punkten auf Rang eins vor Rot-Weiss Essen (28). Die Essener treten an diesem Mittwoch bei Borussia Mönchengladbach II an und haben dann allerdings schon zwei Spiele mehr als der BVB II ausgetragen. Die Treffer für die Dortmunder erzielten Steffen Tigges (4. Minute), Taylan Duman (33.), Richmond Tachie (49.) und Philipp Harlaß (74.).

Von dpa