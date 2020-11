Düsseldorfer «Drive In-Weihnachtsmarkt» endgültig abgesagt

Wie die « Rheinische Post » (Mittwoch) berichtet, war man in der Verwaltung sauer, weil D.Live am vergangenen Freitag den Vorverkauf starten wollte, bevor man das Land konsultiert hatte. Das ging jüngst schon einmal schief: D.Live hatte mit Konzertveranstalter Marek Lieberberg ein großes Festival mit Sarah Connor und anderen Künstlern im selben Stadion angesetzt - und die ahnungslose Landesregierung düpiert. Am Ende platzte das Großkonzert.

Diesmal hätte man im Auto durch eine Lichterwelt mit Buden und Weihnachtsmusik fahren sollen. Das Corona-gerechte Weihnachtsevent hätte noch im November beginnen sollen.