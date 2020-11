Emmerich (dpa) - Der 6,5 Millionen Euro schwere Coup im Hauptzollamt in Emmerich (NRW) ist heute Thema in der ZDF-Sendung «Aktenzeichen XY... ungelöst». Die Ermittler haben Hoffnung, dass einer der Zuschauer den Verdächtigen auf den Fahndungsfotos erkennt. Moderator Rudi Cerne fühlt sich an einen Fall aus Berlin erinnert.

Von dpa