BVB-Nachwuchs-Chef zu Moukoko-Debüt: «Einfach verdient»

Der 44-Jährige ist seit 2008 als Nachwuchskoordinator bei den Borussen im Einsatz. Zum 1. Januar 2021 wird Ricken zum Direktor des Nachwuchsleistungszentrums der Dortmunder befördert. Ricken kennt Moukoko also bestens und beschrieb den Teenager, der am Freitag 16 Jahre alt wird, als extrem bodenständig, umgänglich und als einen cleveren Kerl.

«Und er war nie der Spieler, der sich nur auf sein Talent verlassen hat. Es wird jungen Spielern oftmals vorgeworfen, sich darauf auszuruhen, aber er hat sich jedes Jahr konstant weiterentwickelt», sagte Ricken, der beim Dortmunder Champions-League-Sieg 19997 im Finale traf. Moukoko sei teilweise schon um sieben Uhr morgens im Kraftraum. «Er hat alles für den Sprung in den Profibereich getan.»

Der Deutsch-Kameruner Moukoko könnte am Samstag beim Spiel des BVB in der Fußball-Bundesliga auswärts gegen Hertha BSC (20.30 Uhr/Sky) erstmals bei den Profis eingesetzt werden. Er wäre dann der jüngste Spieler in der Geschichte der Liga. Noch ist offen, ob Trainer Lucien Favre schon in Berlin mit dem Ausnahmetalent plant.