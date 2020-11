Deutlich mehr Pflegebedürftige: VdK fordert Entlastung

Düsseldorf (dpa/lnw) - In Nordrhein-Westfalen sind immer mehr Menschen pflegebedürftig: Die Zahl stieg zum Jahresende 2019 auf knapp 965 000 Menschen - gut ein Viertel mehr als zwei Jahre zuvor, wie das Statistische Landesamt IT.NRW am Mittwoch mitteilte. Die Steigerung sei zum Teil auf einen Sondereffekt zurückzuführen, weil der erste von fünf Pflegegraden in der Einstufung erstmals mitberücksichtigt wurde, erklärte eine Sprecherin. Aber auch ohne diesen Effekt bleibt laut der Mitteilung eine deutliche Zunahme um 5,4 Prozent. Die meisten Pflegebedürftigen - knapp 796 000 - würden dabei zu Hause versorgt.

Von dpa