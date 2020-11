Kölner Haie dürfen dank Podolski auf Teilnahme an DEL hoffen

Köln (dpa) - Die Kölner Haie sind der Teilnahme an der neuen Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) dank der Unterstützung von Fußball-Weltmeister Lukas Podolski einen Schritt näher gekommen. Wie der achtmalige deutsche Meister am Mittwoch mitteilte, sind bereits mehr als 100 000 symbolische Eintrittskarten verkauft worden. Damit habe der Club «einen wichtigen Baustein geschaffen», um in die DEL-Saison 2020/2021 zu starten, hieß es in einer Club-Mitteilung.

Von dpa