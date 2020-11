Westfälische Kirche: Gesetz gegen sexualisierte Gewalt

Das Kirchengesetz legt für alle Mitarbeiter zudem fest, dass sexuelle Kontakte bei Bestehen besonderer Macht-, Vertrauens- und Abhängigkeitsverhältnisse unzulässig sind. Bei einem begründeten Verdacht auf sexualisierte Gewalt oder eine Verletzung des Abstinenzgebotes besteht jetzt eine Meldepflicht für alle Mitarbeiter. Durch Schulungen und die Entwicklung von Schutzkonzepten sollen alle Männer und Frauen in der Kirche für Risiken in der eigenen Einrichtung, Täterstrategien und die Not von Betroffenen sensibilisiert werden.

«Die Professionalisierung der Menschen im Umgang mit sexualisierter Gewalt auf allen Ebenen der westfälischen Landeskirche wird künftig potenzielle Täterinnen und Täter abschrecken», sagte Kirchenrätin Daniela Fricke laut Mitteilung.