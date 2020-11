Laut Polizeiangaben ereignete sich der Unfall auf der Jahnstraße in Richtung Büngerner Allee. In Höhe des Lönsweges verließ der Radfahrer den Fahrradweg und fuhr auf die Fahrbahn. Bei dem Fahrbahnwechsel kam es zum Zusammenstoß mit einer Autofahrerin aus Rhede, so die Polizei.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Der schwer verletzte Mann wurde den Angaben zufolge mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die 32 Jahre alte Autofahrerin erlitt leichte Verletzungen und kam ebenfalls in ein Krankenhaus.

Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme war die Jahnstraße am Mittwochnachmittag in beide Fahrtrichtungen gesperrt.