Neuzugang Strobl geht von Karriereende in Augsburg aus

Die Schwaben gastieren am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei Strobls ehemaligem Team in Mönchengladbach. Nach einem insgesamt beachtlichen Saisonstart will das Team von Coach Heiko Herrlich dann einen weiteren Favoriten ärgern - am 2. Spieltag hatte Augsburg schon Borussia Dortmund überraschend bezwungen. «Gladbach ist eine hervorragende Mannschaft, es muss alles stimmen, wenn wir etwas holen wollen», räumte Strobl ein. «Das haben wir beim 2:0 gegen Dortmund zu Hause geschafft und werden es auch am Samstag schaffen.»