Watzke: Qualität eines Trainers nicht an Titeln gemessen

Dortmund (dpa) - Hans-Joachim Watzke hat Borussia Dortmunds Cheftrainer Lucien Favre in Schutz genommen. Ein Aktionär hatte bei der Hauptversammlung (online) des börsennotierten Fußball-Bundesligisten am Donnerstag die Entlassung des Trainers gefordert, weil dieser bislang mit dem BVB nicht Deutscher Meister geworden ist. «Einen Trainer allein nach Titeln zu beurteilen, greift zu kurz», sagte der BVB-Geschäftsführer. Mit dem FC Bayern habe es der BVB derzeit in der Bundesliga mit der besten Mannschaft der Welt zu tun. Watzke machte seine Sicht mit einem Vergleich deutlich. Christian Streich sei ein von ihm hochgeschätzter Trainer, auch wenn der mit dem SC Freiburg auch keine Titel gewinnen würde.