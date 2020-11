Dienstag Kontrollen der Maskenpflicht in Bussen und Bahnen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Maskenpflicht wird am kommenden Dienstag erneut landesweit in Bussen, Bahnen und Bahnhöfen kontrolliert. Das haben das NRW-Verkehrsministerium und die Bundespolizei am Donnerstag angekündigt.