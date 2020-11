Ausgehen zu Hause: Kölner Top-Club für virtuelle Partys

Köln (dpa) - Der in der Corona-Krise geschlossene Kölner Club Bootshaus eröffnet maßstabsgetreu in der virtuellen Realität. Die Tanzstätte sei für ein neues Konzept präzise digital nachgebaut worden, teilten die Verantwortlichen am Donnerstag mit. Partygängern soll es damit möglich sein, von zu Hause aus den Top-Club zu besuchen - sofern sie die technischen Voraussetzungen besitzen, also eine VR-Brille. Teil davon sei auch der Kontakt zu anderen Gästen und ein Besuch an der virtuellen Bar. Zu Beginn ist das Angebot den Angaben zufolge kostenlos. Ende November ist die erste Party geplant.

Von dpa