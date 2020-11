NSU-Opfer erfunden: Bewährungsstrafe für Anwalt gefordert

Aachen (dpa) - In einem Prozess gegen einen Rechtsanwalt, der ein Opfer der Neonazi-Terrorzelle NSU erfunden haben soll, hat die Staatsanwaltschaft zwei Jahre Haft auf Bewährung gefordert. Daneben soll der Jurist für zwei Jahre seinen Beruf im Strafbereich nicht mehr ausüben dürfen. Der Angeklagte hat sich demnach des gewerbsmäßigen Betrugs in Tateinheit mit Urkundenfälschung schuldig gemacht. Die Verteidigung werde am kommenden Donnerstag plädieren, sagte ein Sprecher des Landgerichts Aachen am Donnerstag.

Von dpa