Preis für Christoph Hein und Rotraut Susanne Berner

Düsseldorf (dpa/lnw) - Der Autor Christoph Hein und die Illustratorin Rotraut Susanne Berner erhalten den Kinderbuchpreis 2020 des Landes Nordrhein-Westfalen. Die mit 5000 Euro dotierte Auszeichnung werde ihnen für ihr Buch «Alles was Du brauchst - Die 20 wichtigsten Dinge im Leben» verliehen, teilte das NRW-Kulturministerium am Donnerstag mit. Die Preisträger zeigten darin, «dass das, was man zum Glücklichsein braucht, nicht zwangsläufig materieller Natur ist und vermitteln damit eine wichtige Lebenslektion», sagte Kulturministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen. Mit dem Kinderbuchpreis würdigt das Land NRW seit 1989 herausragende Bücher, die durch lebensnah und fantasievoll Lesefreude wecken und kulturell bilden.

Von dpa