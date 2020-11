Laumann: Hilfe für Opfer von Apothekerskandal aus Fonds

Düsseldorf (dpa/lnw) - Landesgesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hat den Opfern des Bottroper Apothekerskandals Hilfen aus den geplanten Landes-Opferschutzfonds in Aussicht gestellt. Für den Minister sei klar, dass die Vorgänge rund um die Alte Apotheke in Bottrop ein ungeheures Verbrechen darstellten, teilte das Gesundheitsministerium am Donnerstag auf dpa-Anfrage mit. Daher müsse in diesem Fall der geplante Fonds für die Opfer dieses Verbrechens zum Tragen kommen. Zuvor hatte der WDR über einen Brief des Ministers an eine betroffene Krebspatientin berichtet. Es sei sein persönliches Ziel, dass der Opferschutzfonds bald bereit stehe, vor allem, um Notlagen abzumildern, schrieb Laumann darin.

Von dpa