Nach Vorwürfen: Erzbischof Heße lässt Amt beim ZdK ruhen

Deshalb wolle er sein Amt als Geistlicher Assistent mit sofortiger Wirkung ruhen lassen, bis der Sachverhalt geklärt sei. Aus diesem Grund werde er auch an der am Freitag und Samstag digital tagenden Vollversammlung des ZdK nicht teilnehmen.

Im ZdK sind die katholischen Laien - die normalen Gläubigen - organisiert. Aufgabe des Geistlichen Assistenten ist es, das Zentralkomitee in theologischen Fragen zu beraten und den Kontakt zur Deutschen Bischofskonferenz zu halten.

Vor einigen Wochen war bekannt geworden, dass Heße in einem Gutachten der Kanzlei Westpfahl Spilker Wastl kritisch beurteilt wird. Das Gutachten untersucht den Umgang mit Missbrauchsvorwürfen im Erzbistum Köln, wo Heße früher Personalchef war. Heße hat die Vorwürfe zurückgewiesen. Der Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki, der das Gutachten selbst in Auftrag gegeben hatte, hat sich mittlerweile entschieden, es doch nicht zu veröffentlichen. Er führt dafür rechtliche Bedenken an. Woelkis Entscheidung ist innerhalb und außerhalb der Kirche auf massive Kritik gestoßen.