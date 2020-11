Trockenheit und Schädlinge setzen Wald zu: Neuer Lagebericht

Umweltministerin Ursula Heinen-Esser ( CDU ) will heute (11.00 Uhr) mit dem Waldzustandsbericht 2020 neue Erkenntnisse vorstellen. In den vergangenen Monaten hatten Experten an Hunderten Stichprobe-Punkten über 10 000 Bäume begutachtet, um die Vitalität einzuschätzen. Ein Indiz ist, wie licht die Baumkrone ist. Zur Bewältigung der Krise hat das Ministerium Förderangebote deutlich erweitert. In Nordrhein-Westfalen ist ein Viertel der Landesfläche mit Wald bedeckt. 40 Prozent des Waldes ist in privatem Besitz.