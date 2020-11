Stichwaffen-Angriff in Oberhausen: Auch Kind (11) verletzt

Oberhausen (dpa) - Bei dem Angriff mit einer Stichwaffe auf vier Menschen in Oberhausen wurde auch ein 11-jähriges Kind verletzt. Das bestätigte ein Sprecher der Polizei Essen, die eine Mordkommission eingerichtet hat. Die anderen drei Opfer sollen Frauen sein. Laut Polizei schwebten nach der Tat zunächst mehrere Opfer in Lebensgefahr. Zum aktuellen Gesundheitszustand gab es am Freitagmorgen zunächst keine Angaben.