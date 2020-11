Auto stürzt Abhang herunter: Lebensgefährliche Verletzungen

Altena (dpa) - Etwa 40 Meter ist ein Auto mit einem älteren Ehepaar einen Abhang im sauerländischen Altena hinabgestürzt. Die beiden lebensgefährlich verletzten Senioren im Alter von 81 und 82 Jahren seien geborgen und mit Rettungshubschraubern in ein Krankenhaus geflogen worden, erklärte die Polizei am Freitag. Demnach war der Wagen am Morgen beim Rangieren von einer sehr schmalen Straße abgekommen. Die schwierige Rettung der Verletzten durch die Feuerwehr an dem Hang habe etwa eineinhalb Stunden gedauert, sagte ein Polizeisprecher. Auch das Auto sollte geborgen werden.

Von dpa