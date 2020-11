Mann entzündet Benzin an Tankstelle

Essen (dpa/lnw) - Stichflamme und brennendes Benzin an einer Essener Tankstelle: Ein 29-Jähriger hat nach Polizeiangaben eine Zapfpistole aus der Säule genommen, eine größere Menge Benzin auf dem Boden verteilt und versucht, die Pfütze mit einem Feuerzeug anzuzünden. Teilweise sei es ihm am Donnerstagabend auch gelungen, Benzin zu entflammen. Zudem soll er das Feuerzeug an die Zapfpistole gehalten und so eine kurze Stichflamme erzeugt haben, teilte die Polizei mit.

Von dpa