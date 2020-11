Welle an Corona-Verfahren am Oberverwaltungsgericht

Münster (dpa/lnw) - Rund eine Woche vor Ablauf der seit Anfang November gültigen Coronaschutz-Verordnung muss das Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen noch über eine Vielzahl von Streitfragen entscheiden. Darunter sind Eilverfahren um Übernachtungs- und Unterrichtsverbote aus verschiedenen Bereichen. Auch der Freizeitsport ist betroffen und der Einzelhandel. Mehrere Streitpunkte müssen in der kommenden Woche von den obersten NRW-Verwaltungsrichtern mit Sitz in Münster entschieden werden, denn hier drängt die Zeit. Zum Beispiel zur angeordneten Maskenpflicht beim AfD-Bundesparteitag am kommenden Wochenende in Kalkar und zu einer Klage der Gewerkschaft Verdi zur Ladenöffnung am 1. Advent am 29. November.