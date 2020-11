Zahl der Corona-Neuinfektionen in NRW weiterhin hoch

Düsseldorf (dpa/lnw) - In Nordrhein-Westfalen bleibt die Zahl der Corona-Neuinfektionen auf hohem Niveau. Die wichtige Kennziffer der Neuinfektionen je 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen gab das Robert Koch-Institut (RKI) für Samstag mit 167,0 an. Am Tag zuvor hatte es den geringfügig niedrigeren Wert von 166,5 gemeldet. Nach den Samstagsdaten des Instituts wurden in NRW 5248 neue Fälle innerhalb eines Tages verzeichnet. Den Angaben zufolge gab es insgesamt 2 943 Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus.

Von dpa