Supermarkt wegen Glimmbrand evakuiert

Stolberg (dpa/lnw) - Wegen eines Brandes in Stolberg ist ein Supermarkt evakuiert worden. Verletzt worden sei niemand, teilte die Feuerwehr am Samstag mit. Am Vormittag war es zu einer Rauchentwicklung gekommen. 50 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Zwei Trupps unter Atemschutz erkundeten zunächst den kompletten Supermarkt. Der Rauch beschränkte sich auf den Bereich des Lagers. Mit einem Hochdrucklüfter wurde dieser rauchfrei gemacht.

Von dpa