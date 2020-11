Paderborn setzt Serie fort und klettert auf Rang zwei

Paderborn (dpa) - Der SC Paderborn hat seine Serie in der 2. Fußball-Bundesliga ausgebaut und ist vorübergehend auf den zweiten Tabellenplatz vorgestoßen. Nach einem 2:0 (1:0)-Erfolg am Samstag gegen den FC St. Pauli ist der Vorjahres-Bundesligist bereits seit sechs Begegnungen ungeschlagen. Dennis Srbeny (39. Minute) brachte mit einem im Nachschuss verwandelten Foulelfmeter die Gastgeber in Führung, in der zweiten Hälfte erhöhte Chris Führich (56.) auf 2:0.

Von dpa