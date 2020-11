«1Live Krone»: LEA und Fynn Kliemann sind beste Künstler

Tausendsassa Fynn Kliemann meldete sich per Video aus seiner Werkstatt. Der Musiker, der auch handwerklich begabt ist und während der ersten Corona-Welle in die Maskenproduktion ging, freute sich sehr über die Krone in der Plexiglaskugel. Bester Künstler - «dass ich das bin, von all den Menschen da draußen, ist einfach krass», so der 32-Jährige. Noch 2018 wurde er von 1Live als bester Newcomer gefeiert. Diesmal waren außerdem Clueso, Mark Forster, Joris und Nico Santos nominiert.

Die Preisverleihung fand dieses Jahr ohne Gala statt. Sie wurde live im WDR-Radio «1Live» und im Stream im Internet übertragen.