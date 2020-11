BVB siegt bei Moukoko-Debüt mit Haaland-Viererpack

Berlin (dpa) - Borussia Dortmund hat beim historischen Debüt von Youssoufa Moukoko die Patzer der Konkurrenz ausgenutzt. Im Berliner Olympiastadion gewann der BVB am Samstagabend gegen Hertha BSC mit 5:2 (0:1). Mit einem Viererpack (47./49./62./79. Minute) avancierte einmal mehr Dortmunds norwegischer Angreifer Erling Haaland zum Sieggaranten, nachdem die Berliner durch Matheus Cunha (33.) in Führung gegangen waren und durch den Brasilianer per Foulelfmeter in der 79. Minute noch mal auf 2:4 verkürzt hatten. Neben Haaland trug auch noch Raphaël Guerreiro (70.) zum klaren Sieg bei.

Von dpa