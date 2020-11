Mann stirbt bei Verkehrsunfall in Gevelsberg

Gevelsberg (dpa/lnw) - Bei einem schweren Verkehrsunfall in Gevelsberg (Ennepe-Ruhr-Kreis) ist ein 79 Jahre alter Mann ums Leben gekommen, zwei weitere Menschen sind verletzt worden. Der Mann hatte am Samstagnachmittag einem 25-Jährigen beim Linksabbiegen die Vorfahrt genommen, wie die Polizei mitteilte. Beim Zusammenstoß der beiden Autos wurde der 79-Jährige tödlich verletzt. Der 25-Jährige wurde leicht verletzt. Seine 23-jährige Beifahrerin wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.