Düsseldorf: Vier Verdächtige nach Raub auf der Flucht

Die Angestellten versuchten demnach gegen 22 Uhr am Samstagabend aus dem Laden zu flüchten, doch die Räuber drängten sie in das Geschäft zurück. Mit mehreren Hundert Euro in einem schwarzen Beutel verstaut, seien die vier Unbekannten in Richtung Bromberger Straße geflohen, hieß es. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung blieb zunächst erfolglos.