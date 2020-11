Räuber-Duo überfällt Supermarkt

Köln (dpa/lnw) - Zwei Männer sollen einen Supermarkt in Köln überfallen haben. Das Duo - einer korpulent, einer schmal - stehe im Verdacht, am Freitagabend eine Markt-Angestellte im Stadtteil Worringen mit Schusswaffen bedroht zu haben, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die 31-Jährige sei ihren Forderungen nachgekommen und habe ihnen Geld gegeben. Gemeinsam mit zwei weiteren, auf dem Parkplatz wartenden Männern seien die mutmaßlichen Räuber mitsamt Beute geflohen.

Von dpa