Köln (dpa/lnw) - Kabarettist und Arzt Eckart von Hirschhausen (53, «Hirschhausens Quiz des Menschen») geht künftig in einer neuen Radioserie Gesundheitsfragen auf den Grund. «Hirschhausens Sprechstunde» werde von Montag (23. November) an wöchentlich von 9.20 bis 9.25 Uhr bei WDR 4 zu hören sein, teilte der Westdeutsche Rundfunk (WDR) am Sonntag in Köln mit.

Von dpa