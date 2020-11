Corona-Infektionen in NRW bleiben auf hohem Niveau

Seit Ausbruch der Pandemie wurden in NRW rund 233 015 Infektionen erfasst. Mehr als zwei Drittel der Betroffenen gelten als genesen, aktuelle Fälle gibt es noch rund 71 700. In Zusammenhang mit dem Virus sind in NRW 2977 Menschen gestorben. Allerdings ist die Datenlage montags am Morgen nicht vollständig, weil einige Ämter an Wochenenden nicht umgehend Infos übermitteln.