«Laufen, kämpfen, beißen»: MSV-Coachf für Tugend von Profis

An seine Profis appellierte der Coach vor der Partie beim Tabellenachten Mannheim: «Laufen, kämpfen, beißen - das sollte jeder Spieler in der 3. Liga mitbringen.» Zugleich bemängelte er, dass gegen Verl Vorgaben nicht umgesetzt worden sein. «Den Matchplan muss man schon umsetzen», kritisierte der 53 Jahre alte Deutsch-Italiener seine Spieler. In Mannheim gehe es nun darum, «kompakt zu stehen, aber dabei die Offensive nicht zu vernachlässigen - was wir am Freitag überhaupt nicht geschafft haben.»

Die Rückkehr der zuletzt angeschlagenen Verteidiger Max Sauer (Oberschenkelverletzung) und Vincent Gembalies (Muskelverletzung) ist fraglich, sie trainieren erst seit Sonntag wieder mit der Mannschaft.

Erst Anfang November wurde nach über zwei Jahren Torsten Lieberknecht auf Tabellenplatz 17 als MSV-Cheftrainer freigestellt. Für ein Spiel stand Ex-Bundesligaprofi Marvin Compper an der Seitenlinie (1:2 bei Türkgücü München), anschließend übernahm erneut Lettieri .