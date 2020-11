Drei vermisste Mädchen aus Rheinland-Pfalz in NRW gefunden

Asbach (dpa) - Drei als vermisst gemeldete Schwestern aus Asbach in Rheinland-Pfalz sind am Montag in Bonn bei Familienangehörigen gefunden worden. Es gebe keine Hinweise auf das Vorliegen von Straftaten, teilte die Polizei in Neuwied mit. Die 15-jährige Jugendliche sowie die beiden 2 und 10 Jahre alten Kinder waren am Sonntagnachmittag nach einem Gassigang mit zwei kleinen Hunden nicht nach Hause zurückgekehrt. Die Polizei war davon ausgegangen, dass die Drei ausgerissen waren.

Von dpa