Steinwürfe auf Essener Synagoge: Tatverdächtiger gefasst

Essen (dpa/lnw) - Nach zwei Steinwürfen auf die Synagoge in Essen hat die Polizei einen Tatverdächtigen gefasst. Es handele sich um einen 37-Jährigen, der den Beamten bereits bekannt gewesenen sei, teilte die Polizei am Dienstagmorgen mit. «Nach den vorausgegangenen Polizeieinsätzen wurde er jeweils in einer Spezialklinik behandelt», hieß es. Die Ermittler hätten den Mann am Montag zu Hause angetroffen und ihn vorläufig festgenommen. Er habe die vorgeworfenen Taten eingeräumt, aber kein Motiv genannt. In seiner Wohnung sei zudem die Tatkleidung entdeckt worden. Es werde derzeit geprüft, ob nun einem Haftrichter vorgeführt werden könne.

