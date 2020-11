Emma Bading geht bei International Emmys leer aus

New York (dpa) - Die Schauspielerin Emma Bading ist bei der Verleihung der International Emmys leer ausgegangen. Die 1998 in Monheim am Rhein geborene Bading war für ihre Rolle in dem ARD-Film «Play» in der Kategorie «beste Leistung einer Schauspielerin» nominiert, musste sich zum Auftakt der Verleihung am Montag aber ihrer britischen Kollegin Glenda Jackson geschlagen geben. Jackson wurde für ihre Rolle in dem TV-Drama «Elizabeth Is Missing» ausgezeichnet.

Von dpa