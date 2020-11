Heiter bis wolkig: Wenig Regen in den kommenden Tagen

Offenbach (dpa/lnw) - Mild und wenig Regen: Hochdruckeinfluss sorgt in Nordrhein-Westfalen in den kommenden Tagen für meist niederschlagsfreies Wetter. Der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) von Dienstag zufolge zeigt sich hin und wieder auch die Sonne. In den Nächten kann es demnach frostig werden, vor allem im Bergland ist auch Glätte möglich.