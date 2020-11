Laumann mahnt: «Zahlen sind einfach noch zu hoch»

Mit Blick auf die Weihnachtsfeiertage äußerte sich Laumann verhalten hoffnungsvoll: Wenn sich Familien dabei «auf das Äußerste» beschränkten und sich vorsichtig verhielten, werde es «nicht zu großen Infektionen führen», sagte der Minister.

Die Ministerpräsidenten der Länder und Kanzlerin Angela Merkel ( CDU ) beraten am Mittwoch über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise. Die Länderchefs einigten sich bereits am Montagabend darauf, dass die bis Ende November befristen Maßnahmen bundesweit zunächst bis zum 20. Dezember fortgeführt werden sollen, wie die Deutsche Presse-Agentur von Teilnehmern erfahren hatte. Die Verlängerung ist damit so gut wie sicher.